На вул. Науковій сталася аварія з шістьма автомобілями. Попередньо в ДТП постраждала одна людина.

Як повідомили в патрульній поліції, аварія трапилася у понеділок, 19 липня, на перехресті вул. Стрийська – Наукова зіткнулися шість автомобілів. Попередньо у результаті ДТП постраждала одна людина.

Із оприлюднених поліцією фото видно, що в аварії постраждали автомобілі Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA та обласна маршрутка №287

Рух цією ділянкою наразі ускладнений, на місці працює слідчо-оперативна група.