На перехресті вул. Стрийська – Наукова зіткнулося шість автомобілів
Рух перехрестям тимчасово ускладнений
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На вул. Науковій сталася аварія з шістьма автомобілями. Попередньо в ДТП постраждала одна людина.
Як повідомили в патрульній поліції, аварія трапилася у понеділок, 19 липня, на перехресті вул. Стрийська – Наукова зіткнулися шість автомобілів. Попередньо у результаті ДТП постраждала одна людина.
Із оприлюднених поліцією фото видно, що в аварії постраждали автомобілі Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA та обласна маршрутка №287
Рух цією ділянкою наразі ускладнений, на місці працює слідчо-оперативна група.
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