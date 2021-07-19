На Самбірщині водій в’їхав у електроопору, постраждали двоє людей
Вночі у селі на Самбірщині 44-річний водій в’їхав у електроопору. Як повідомила ДСНС Львівщини, унаслідок ДТП постраждали двоє людей, зокрема водія довелось деблокувати із пошкодженого авто.
Аварія трапилась у селі Садковичі, що у Самбірському районі. Приблизно о 01:50 19 липня рятувальники отримали повідомлення, що 44-річний водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.
Унаслідок ДТП травми отримав 44-річний водій та його 38-річний пасажир, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську центральну районну лікарню.
Пожежно- рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного домкрата проводились роботи по деблокуванню водія з автомобіля.