Унаслідок ДТП травми отримав 44-річний водій та його 38-річний пасажир

Вночі у селі на Самбірщині 44-річний водій в’їхав у електроопору. Як повідомила ДСНС Львівщини, унаслідок ДТП постраждали двоє людей, зокрема водія довелось деблокувати із пошкодженого авто.

Аварія трапилась у селі Садковичі, що у Самбірському районі. Приблизно о 01:50 19 липня рятувальники отримали повідомлення, що 44-річний водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.

Унаслідок ДТП травми отримав 44-річний водій та його 38-річний пасажир, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську центральну районну лікарню.

Пожежно- рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного домкрата проводились роботи по деблокуванню водія з автомобіля.