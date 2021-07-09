Через кілька хвилин після пограбування патрульні затримали чоловіка неподалік інциденту

Під час зупинки маршрутки у Чернівцях 27-річний чоловік пограбував водія, забравши з салону близько 2 тис. грн виручки. Інцидент стався у четвер, 8 липня, коли маршрутка зупинилася на вулиці Щербанюка. У цей момент один з пасажирів відкрито забрав кошти, які лежали біля водія, і втік на сусідню вулицю. Завдяки детальному опису злочинця патрульним вдалося оперативно затримати чоловіка неподалік місця інциденту.

Про пограбування водія маршрутки у п'ятницю, 9 липня, повідомила прес-служба патрульної поліції.

«На спецлінію 102 зателефонував водій маршрутного таксі та повідомив, що незнайомий йому чоловік відкрито заволодів грошима та втік з транспортного засобу. Чоловік дуже точно описав грабіжника та вказав, що той побіг у напрямку вулиці Кошового. Завдяки цій інформації патрульні, прямуючи на місце події, поїхали саме через вулицю Кошового та вже за декілька хвилин побачили чоловіка, який підпадав під орієнтування», – йдеться у повідомленні патрульних.

У прес-службі Нацполіції Чернівецької області уточнили, що затриманим виявився 27-річний місцевий мешканець. Наразі поліцейські перевіряють, чи не причетний він до інших злочинів. За пограбування водія маршрутки чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.