Поліція закликала повідомляти про осіб, причетних до виробництва, зберігання та реалізації самогону

У Коростені на Житомирщині поліцейські утилізували 3,5 літри самогону, які вилучили у місцевої пенсіонерки. Про подію на своїй сторінці у Facebook відзвітувало Коростенське районне управління поліції Житомирської області.

«Так під час відпрацювання Ушомирської територіальної громади Калинівського старостинського округу у 71-річної місцевої жительки поліцейськими було вилучено та знищено частини самогонного апарату і виготовлену готову продукцію», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці виклали фото з дому пенсіонерки, на яких видно, що у неї було конфісковано одну трилітрову банку із самогоном та одну півлітрову.

фото Коростенського районного управління поліції Житомирщини

Дільничні офіцери поліції закликали громадян повідомляти їм про осіб, причетних до виробництва, зберігання та реалізації самогону, що «дозволить запобігти біді у багатьох родинах».