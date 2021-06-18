На вилучений спирт правоохоронці накладуть арешт

В одному з сіл Червоноградського району правоохоронці під час обшуків вантажівок вилучили 24 тонни спирту, про це повідомила прокуратура у п'ятницю, 18 червня.

Слідчі встановили причетність кількох мешканців Львівщини до виготовлення фальсифікату, який потім продавали через гуртівні та магазини в регіоні, але правохоронці не повідомляють деталей, щодо осіб причетних до злочину.

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили 24 тонни спирту невідомого походження. Обшуки вони проводили у вантажівках, якими перевозили бочки зі спиртом. Всередині також було обладнання для виготовлення фальсифікату. До слова, вартість вилученого спирту на чорному ринку становить 7 млн грн.

Слідчі дії ще тривають, поліція встановлює усіх осіб причентних до злочину. На вилучене майно мають накласти арешт.