У гаражі було більше 2 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю

У середу, 28 квітня, в одному з гаражних кооперативів Львова правоохоронці виявили масштабну партію підробленого алкоголю. У гаражі, який обшукали, були і готові пляшки горілки, і тисяча літрів рідини схожої на спирт, яка стояла ще в упаковках. Про знахідку наступного дня повідомила прес служба Держприкордонслужби.

Під час обшуків у гаражі нарахували понад 2 тис. пляшок горілки відомих брендів. Усі вони вже були з акцизними марками, які також мають ознаки підробки. Крім того у гаражі переховували майже тисячу літрів рідини схожої на спирт. Вона була фасована у 10-літрові упаковки типу «bag-in-box» і не мала жодних маркувань.

Оперативники Держприкордонслужби розслідують справу щодо фальсифікації алкоголю, саме вони із бійцями підрозділу ДОЗОР і виявили масштабну партію підробок (фото Держприкордонслужби)

У прес-службах Держприкордонслужби та прокуратури не повідомляють де саме розташований гараж в якому знайшли підроблений алкоголь, бо ще триває слідство.

Правоохоронці встановлюють причетних осіб до фальсифікації спиртного. До слова, увесь товар було вилучено і відкрито два кримінальні провадження.