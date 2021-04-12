В день в підпільному цеху виготовляли 2 тис. пляшок сурогату

Львів’яни разом з кількома мешканцями області підробляли горілку відомих марок у майже промислових масштабах. Про викриття банди фальсифікаторів, повідомила прес служба обласної прокуратури у понеділок, 12 квітня. Слідчі дії ще тривають, тому у прокуратурі не називають ні кількості затриманих, ні жодних деталей про огранізаторів.

За попередніми даними, підпільний цех зловмисники організували в одному з сіл Яворівського району. Цех був облаштований потужним обладнанням, завдяки якому вони виготовляли до 2000 пляшок горілки на день.

Фальсифікатори виготовляли підроблену горілку популярних марок: «Хортиця», «Green Day», «Хлібний Дар», «Гетьман» тощо. На пляшки вони кріпили також підроблені акцизні марки. Сурогат зловмисники продавали через гуртівні та в магазинах по області. На торгівлі фальсифікатом банда заробляла до 4 млн грн в місяць.

Слідчі дії ще тривають, тому правоохоронці не кажуть кількості усіх членів банди

Під час обшуків у приватному будинку, де було розташоване незаконне виробництво алкоголю, правоохоронці вилучили більше 12 тис. готових до продажу пляшок сурогату. Також знайшли 5 тис. підроблених акцизних марок, 2800 літрів спирту та обладнання для виготовлення фальсифікату. На місці поліція затримала п’ятьох осіб, які в той час працювали у підпільному цеху.

Слідчі дії ще тривають, але чоловіків, які були у цеху – затримали, а на знайдений фальсифікат незабаром накладуть арешт. За підробку алкоголю зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.