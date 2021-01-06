Чоловіка затримали відразу після збуту партії фальсифікату

У Львові 5 січня повідомили про підозру 28-річному чоловіку, який організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованого антисептика. Його затримали безпосередньо після збуту партії підробки.

Як повідомила СБУ Львівщини, львівський підприємець з кількома спільниками облаштував нелегальні цехи з виготовлення антисептика у складах на околиці міста. Збували його під виглядом продукції одного з відомих виробників, який має відповідну ліцензію, через інтернет-магазин та безпосередньо зі складів.

«До складу "лікарського засобу" входили розведений водою спирт невстановленого походження з різними харчовими добавками та барвниками. В подальшому зловмисники розливали рідину в ємності різного об’єму та збували під видом антисептика», – зазначили в прес-службі поліції області.

Після шести обшуків за місцями виробництва та зберігання фальсифікату правоохоронці вилучили готову продукцію та сировину, ємності для фасування, етикетки, фінансову документацію та понад 70 тисяч готівки, отриманої від збуту підробки.

Чоловіка затримали відразу після збуту партії фальсифікату, повідомила прес-служба прокуратури Львівщини, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Підприємцю загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За попередніми даними, фальсифікат також могли постачати через посередників до лікарень, де лікують хворих коронавірусом. Цю інформацію зараз перевіряють правоохоронці, а також встановлюють інших осіб, причетних до злочину.