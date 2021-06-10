Під час обшуків правоохоронці знайшли 3 тис. підроблених акцизних марок

Неподалік Жовкви правоохоронці викрили підпільне виробництво горілки українських марок. 10 червня прокуратура повідомила, що кілька жителів Львівщини організували роботу цехів на території двох сіл у колишньому Жовківському районі, але де саме правоохоронці знайшли цехи у прес-службі не повідомляють.

Фальсифікатори підробляли горілку і клеїли на пляшки фальшиві акцизні марки та етикетки відомих виробників. Товар зловмисники продавали на гуртівнях та у магазинах району.

Під час обшуків правоохоронці знайшли 1 тонну спирту, 11 десятилітрових пакетів ймовірно вже з сурогатом, але без маркування, а ще обладнання для виготовлення підробок, пусту тару, корки, етикетки. Також у цеху було 3 тис. підроблених акцизних марок і ще 500 готових пляшок фальсифікату.

Усе знайдене майно прокуратура має арештувати. Підозрюваних у виготовленні сурогату ще не затримали, тривають слідчі дії.