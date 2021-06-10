На Львівщині викрили цех з виробництва підробленої горілки
Фальсифікаторів ще не затримали
Неподалік Жовкви правоохоронці викрили підпільне виробництво горілки українських марок. 10 червня прокуратура повідомила, що кілька жителів Львівщини організували роботу цехів на території двох сіл у колишньому Жовківському районі, але де саме правоохоронці знайшли цехи у прес-службі не повідомляють.
Фальсифікатори підробляли горілку і клеїли на пляшки фальшиві акцизні марки та етикетки відомих виробників. Товар зловмисники продавали на гуртівнях та у магазинах району.
Під час обшуків правоохоронці знайшли 1 тонну спирту, 11 десятилітрових пакетів ймовірно вже з сурогатом, але без маркування, а ще обладнання для виготовлення підробок, пусту тару, корки, етикетки. Також у цеху було 3 тис. підроблених акцизних марок і ще 500 готових пляшок фальсифікату.
Усе знайдене майно прокуратура має арештувати. Підозрюваних у виготовленні сурогату ще не затримали, тривають слідчі дії.