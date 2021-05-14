Під кінець робочого тижня та на вихідних чимало українців проводять час в компанії за чаркою. Однак вживання алкоголю є однією з найрозповсюдженіших причин смертності.

За останній час вчені дійшли висновків, що алкоголь може бути корисним, однак у дуже поміркованих дозах. Водночас є й ті, хто не погоджується з такою думкою.

Помірковане споживання

У людей, які помірно вживають алкоголь, а не зловживали ним або й зовсім відмовилися, активність мозку, пов’язана зі стресом, нижча. До такого висновку дійшли медики Американського коледжу кардіологів.

Під «помірне вживання», за висновком вчених, підпадає не більше одного алкогольного напою для жінок і двох для чоловіків в день, йдеться у статті на ScienceDaily.

Зазначається, що це перше дослідження, яке показує, як вживання поміркованої кількості алкоголю може захистити серце, зокрема внаслідок зменшення сигналів мозку, пов'язаних зі стресом.

За словами авторів дослідження, поміркована кількість алкоголю може впливати на мозок, що допомагає людині розслабитися та знизити рівень стресу. Вчені припускають, що за допомогою цих механізмів можна знизити частоту серцево-судинних захворювань.

В ході дослідження медики виявили, що у людей, які не вживають алкоголь, в порівнянні з людьми, які пили помірковано, активність мозку, пов'язана зі стресом, була вище. Водночас у людей, які зловживають алкогольними напоями, був найвищий результат.

Як з'ясували фахівці, люди які пили в міру, мали на 20% нижчий ризик виникнення серйозних проблем ССЗ, а також низьку активність мозку при стресі.

Що це означає

На думку вчених, результати дослідження можуть створити можливість для нових терапевтичних засобів або приписів для зняття стресу, таких як вправи або йога, щоб допомогти мінімізувати сигнали стресу в мозку.

Водночас медики наголосили, що вони не повинні сприяти вживанню алкоголю, через побічні ефекти, зокрема підвищення ризику виникнення раку, пошкодження печінки, а також він викликає залежність.

Своєю чергою, міжнародний медичний журнал The Lancet опублікував дослідження, за яким будь-який рівень вживання алкоголю, незалежно від кількості, веде до втрати здоров’я. Є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від доз алкоголю.

Існує концепція стандартної дози алкоголю. Цей показник варіюється у різних країнах від 8 до 14 грамів чистого спирту в перерахунку. Для України це близько 10 грамів спирту. Визначено, що така кількість спирту містить приблизно 40 мл міцного напою (горілка, віскі, коньяк), 150 мл вина (12%) або 350 мл пива (5%).

Доза є умовно безпечною, оскільки на чутливість до алкоголю впливають загальний стан здоров’я, вік, вага, генетика, приймання ліків і навіть стать.

Річ у тім, що в жіночому організмі міститься менше рідини, ніж у чоловічому, і тому концентрація в ньому алкоголю — а значить і ступінь його токсичності — буде вищим. До того ж організм жінки виробляє менше ферментів, які розщеплюють алкоголь, і тому для виведення алкоголю з організму потрібно більше часу.

Як з віком люди реагують на алкоголь

Команда вчених з Нідерландів, Австралії та Британії дійшла висновку, що з віком людині стає легше переносити похмілля. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Alcohol and Alcoholism.

Дослідники опитали 761 людину у віці від 18 до 94 років. Трохи більш як половина з них — жінки.

Молодь вживає більше алкоголю за раз, ніж люди більш похилого віку, а чоловіки — більше, ніж жінки. Водночас молоді чоловіки важче переносять похмілля, ніж молоді жінки. Однак з віком ця різниця поступово стирається. У старших вікових групах жінки та чоловіки однаково оцінювали свій стан після надмірного вживання алкоголю.

Вчені виявили, що навіть після однакової кількості алкоголю літні люди менше страждали від похмілля, ніж молоді. На думку дослідників, це пов’язано зі зниженням больової чутливості — тобто при однаковому похміллі людям молодшого віку важче з ним справлятися.

Ситуація у світі

Торік експерти організації економічного співробітництва та розвитку склали список найбільш питущих країн світу.

За даними організації, найвищий рівень споживання алкоголю на душу населення у Литві де в середньому вживають 12,3 літра алкоголю на рік. На другому місці — Австрія (11,8 літра), а на третьому — Франція (11,7). У першу п’ятірку також увійшли Чехія (11,6) і Люксембург (11,3).

Далі в списку Латвія та Ірландія (11,2 л), Росія та Угорщина — (11,1 л), Німеччина (10,8 л), Португалія (10,7 л) та інші. Загалом у списку — 45 країн. Україна до рейтингу не потрапила.

Ситуація в Україні

За даними українського Держстату, протягом 2020 року алкоголь, тютюнові вироби та наркотики вийшли на друге місце серед витрат українців, після харчових продуктів та безалкогольних напоїв. Так українці за рік витратили на алкоголь більш як 232,5 млрд грн.

Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна незмінно входить до лідерів серед країн у світі за рівнем дитячого алкоголізму. 87% українських школярів хоча б раз пили алкогольні напої, 26% вживають алкоголь кілька разів на місяць.

Дослідження щодо поширеності основних факторів ризику неінфекційних захворювань STEPS в Україні показали, що: