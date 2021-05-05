Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило проект постанови уряду про підвищення мінімальних цін на алкоголь. Наразі документ проходить стадію громадського обговорення.

Наразі мінімальна роздрібна ціна на горілку становить 89,4 грн за пляшку об’ємом 0,5 л, але якщо уряд відповідну постанову ухвалить, то її мінімальна ціна зросте до 95 грн. Також зростуть ціни на інший міцний алкоголь, зокрема, коньяк, пише LB.ua.

Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої було встановлено у вересні 2018 року, окрім роздрібної ціни на ігристі вина та газовані винні напої, розмір якої було підвищено на початку 2021 року.

Автори проекту постанови зазначили, що за два з половиною роки, що минули, зросли ціни на сировину, комплектуючі, енергоносії, витрати на зарплату тощо. Тому в міністерстві вважають, що розмір мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв не відповідає реальним витратам на їх виробництво та реалізацію і потребує коригування.

Тому пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін:

на горілку та лікеро-горілчані вироби на 6,2%;

на віскі, ром і джин – на 5,9%;

на коньяк (бренді) – на 5,5%;

на зброджені напої, сидр і перрі, вермути тощо – на 8,2-34,2%.

Проект постанови не передбачає зміни роздрібних цін на вина виноградні натуральні, ігристі вина та газовані винні напої.