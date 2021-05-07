Горілка Atomic виготовляється із продуктів, вирощених в Чорнобильській зоні

Українські поліцейські вилучили партію горілки, яку компанія Chernobyl Spirit виготовляла із вирощених у Чорнобильській зоні яблук. Точна причина конфіскації – невідома. Алкоголь планували відправити до Великої Британії. Про це пише BBC в п’ятницю, 7 травня.

Поліцейські конфіскували 1500 пляшок Atomic ще 19 березня. Їх забрали із вантажівки на спиртозаводі у Карпатах та доправили до прокуратури Києва.

Чому вилучили алкоголь, підприємці не знають – вони чекають результатів розслідування. Відомо, що партію збиралися відправити до Великої Британії. Самі пляшки навіть мали відповідні акцизні марки.

«Схоже, нас звинувачують у використанні підроблених акцизних марок. Але це не має сенсу, тому що пляшки призначені для британського ринку і маркуються акцизними марками Великої Британії», – розповів професор Джим Сміт, який є одним із співзасновників компанії Chernobyl Spirit.

Провоохоронці цей інцидент не прокоментували. Журналісти звернулися за роз’ясненням до прокуратури Києва, однак не отримали відповіді.

Що відомо про Chernobyl Spirit

Компанія, яка виготовляє горілку Atomic, заснована українськими та британськими вченими. Вони працюють у Чорнобильській зоні, на якій після аварії 1986 року сільське господарство заборонене. Науковці вирощують експериментальні культури, намагаючись з’ясувати, чи можна з чорнобильських продуктів виготовити безпечні для споживання товари.

Нещодавно вони розробили новий рецепт горілки з яблук, які збирають біля села Народичі поруч із ЧЗВ, де сільське господарство все ще дуже обмежене. Частину прибутку з продажу алкоголю компанія планує пустити на допомогу українцям, зокрема мешканцям Народичів, які постраждали після аварії на Чорнобильській АЕС.