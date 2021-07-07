Здобиччю другого злочинця стали три пачки напівфабрикатів

Протягом трьох годин у Тернополі двічі пограбували магазин напівфабрикатів «Галя балувана». Близько опівночі у приміщення магазину вдерлися двоє грабіжників у масках і за кілька хвилин забрали усі гроші з каси, а через три години туди заліз старший чоловік, який взяв три пачки пельменів. Пограбування магазину потрапило на камери спостереження, завдяки чому вдалося оперативно встановити особу другого грабіжника.

Інцидент трапився ще 2 липня опівночі. На оприлюдненому відео помітно, що чоловік спершу хотів взяти гроші з каси, але, не знайшовши нічого, вирішив поцупити із холодильника напівфабрикати.

Представники магазину розповіли ZAXID.NET, що чоловік вкрав три пачки пельменів. Ціна такої пачки в середньому становить 100 гривень.

Підписники сторінки магазину на Facebook одразу впізнали чоловіка. Виявилось, що він проживає у тому ж мікрорайоні, де розташований магазин, і правоохоронці вже не раз його ловили за дрібним хуліганством.

Користувачі соцмереж жартують, що цей хуліган зробив рекламу магазину напівфабрикатів. Адже за їх словами, «не кожен день можна піти на злочин заради пельменів».

Втім, перших двох грабіжників, які вкрали готівку з магазину, правоохоронці наразі ще шукають.