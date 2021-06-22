М'ясні візитки призначені лише для спеціальних гостей Копичинців

Міський голова Копичинців, що на Чортківщині, Богдан Келічавий виготовив візитки з м'яса. Свої контактні дані він розмістив не на традиційних паперових візитках, а на вакуумних пакетиках із в'яленим м'ясом. У коментарі ZAXID.NET 31-річний Богдан Келічавий розповів, що виготовив обмежену кількість таких візиток – лише для спеціальних гостей.

Мерія Копичинців вирішила популяризувати свою громаду як ковбасну столицю України, оскільки на території міста розміщено близько десяти великих та малих підприємств, які займаються виготовленням м'ясної продукції.

«Ми хочемо розвивати гастрономію в нашій громаді. В нас є багато підприємств, які виготовляють ковбасні вироби. І саме цим ми можемо привабити туристів в Копичинці та потенційних інвесторів. Наше місто може стати ковбасною столицею України. Тому я подумав, а чому б не зробити такі оригінальні візитки і не наклеїти на м'ясо свою контактну інформацію», – розповідає ZAXID.NET мер Богдан Келічавий.

Мер Копичинців Богдан КелічавийКопичинців

Візитки виготовлені із м'ясних чипсів з в'яленого м'яса. Це вакуумовані пакетики, на яких зверху наклеєні контактні дані міського голови. Наразі виготовили лише 30 штук таких візиток і кілька із них уже роздали. Мер Копичинців каже, що зберігає візитки у холодильнику для особливих гостей.

Він також додав, що іноземним делегаціям у Копичинцях планують вручати фуд-бокси з місцевою ковбасою. «Подібні візитки ми хочемо також виготовити для цілої Копичинецької громади. Але це вже не буде шматочок в'яленого м'яса, а це будуть цілі фуд-бокси. Там ми запакуємо смачні продукти, котрі виготовляються в нашій громаді. Це і ковбаси, медову пасту та інше. Вони будуть оформлені нашим логотипом. І такі бокси ми роздаватимемо для іноземних делегацій», – додає Богдан Келічавий.

Богдан Келічавий сам повідомив про виготовлення нетрадиційних візиток, опублікувавши їхні фото на своїй сторінці у Facebook. «Не візитка Яроша, звичайно. Просто візитка мера ковбасної столиці», – зазначив Богдан Келічавий.

Наразі у мера є 30 штук таких візиток

У мерії Копичинців сподіваються, що статус «ковбасної столиці України» дасть можливість збільшити надходження в бюджет громади. Раніше у містечку розташовувалася велика колонія для чоловіків, яка наповнювала місцеву скарбницю, але у 2020-му її закрили. У мерії сподіваються, що завдяки розвитку місцевих ковбасних підприємств і збільшення кількості туристів, зростуть і надходження в місцевий бюджет.