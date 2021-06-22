Пітона тимчасово помістили під нагляд фахівців до контактного зоопарку

У Харкові місцева мешканка виявила у своїй квартирі під диваном сітчастого пітона. Про це 21 червня повідомила прес-служба патрульної поліції.

Налякана знахідкою жінка зателефонувала до поліції і попросила допомогти їй. На місці патрульні виявили сітчастого пітона, спіймали його і відвезли до ветеринарної клініки. Медики розповіли, що плазун дуже голодний, але загалом здоровий і почуває себе добре. Ймовірно, тварина шукала собі їжу. Жінка не змогла пояснити, як змія потрапила до її будинку.

За інформацією Telegram-каналу «ХС Харків», дорогою до зоопарку пітон сховався в автомобілі патрульних і їм довелося розбирати обшивку, щоб знайти змію. Поліція цю інформацію поки не підтвердила.

Наразі пітона тимчасово помістили під нагляд фахівців до контактного зоопарку.

Пітони – не отруйні змії. Переважно мешкають у тропічних зонах Африки, Південно-Східної Азії. Середня довжина пітонів – 5 м. Харчуються пітони дрібними копитними, гризунами, мавпами, птахами та їх яйцями. Іноді вони навіть нападають на шакалів та леопардів. Свою жертву вони обвивають кільцями, спочатку душать, а потім заковтують.

Як правило, пітони досить перебірливі у їжі, але часто вони неправильно оцінюють розміри жертви і можуть спробувати проковтнути і людину.