У Івано-франківській мерії пообіцяли виплатити 10 тис. грн винагороди за затримання авторів графіті з рекламою наркотиків. Таку пропозицію, сьогодні, 22 червня, озвучив міський голова Руслан Марцінків.

Він зауважив, що йдеться не стільки про вандалізм, як про те, що ці графіті є рекламою наркотиків. «Оголошуємо полювання на графітчиків. Найгірше у графіті, які "прикрашають" паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків», – написав Руслан Марцінків.

Він підкреслив, що немає значення, хто затримає графітчика. «Хто зловить графітчика – даємо 10 000 гривень премії. Муніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати», – наголосив Марцінків.

Зазначимо, у 2020-му році міський голова Івано-Франківська також закликав поліцію розібратися із графітчиками і тоді новопризначений начальник місцевої поліції Остап Білейчук запевняв мера, що правоохоронці над цим уже працюють.