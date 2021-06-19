25-річного мешканця області затримали після необачної спроби продати наркотики

Троє патрульних під час відпочинку у львівському парку затримали 25-річного продавця наркотиків. Поліцейські помітили, як чоловік підійшов до компанії відпочивальників, передав дівчині невеликий пакунок і взяв гроші. Як тільки патрульні у цивільній формі підійшли до нього і представилися, чоловік побіг.

Затримання 25-річного львів'янина сталося ввечері п'ятниці, 18 червня, у парку Знесіння. «Патрульні Роман Борисенко, Ярослав Яремчак та Павло Дуркот відпочивали у свій вихідний біля озера в парку Знесіння. Раптом поліцейські побачили, як до сусідньої компанії підійшов невідомий чоловік і передав дівчині пакунок, а вона йому за це дала гроші. Патрульні одразу зрозуміли, що тут щось не так і вирішили перевірити невідомого», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка наздогнали і представилися. Коли ж він почув, що патрульні викликають колег на зміні, раптово почав втікати.

Його наздогнали і затримали до приїзду екіпажу. Під час перевірки у 25-річного мешканця Львівщини виявили 11 згортків із речовиною рослинного походження, ще два пакетики із наркотиками він викинув під час втечі від поліції. Чоловіка передали слідчим Львівського районного управління поліції.