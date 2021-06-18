Львівські патрульні затримали водія скутера, який порушив правила, їхав без шолома і не зупинився на вимогу. Втікаючи від поліції, він небезпечно маневрував вулицею, показував інспекторам непристойні жести. До того, він був нетверезий.

Помітили порушника близько 21:00 на вулиці Шевченка. Назустріч службовому автомобілю патрульних виїхав скутер, перетнувши подвійну суцільну смугу. Водій був без шолома.

«Водій проігнорував вимогу про зупинку та почав маневрувати на дорозі. Під час руху він показував нецензурні жести патрульним і неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражаючи усіх на небезпеку», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Скутерист повернув до житлових будинків, виїхав на тротуар між двома огорожами. Коли патрульні його затримали, відразу помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Він зізнався, що вживав пиво, але від перевірки на драгері відмовився.

На 43-річного львів'янина склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та винесли низку постанов.