Водій відмовився від перевірки на стан сп'яніння

У Львові патрульні зупинили водія мотоцикла, в якого виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував інспекторам 6 тис. грн. Крім адмінпротоколу, він відповідатиме і за кримінальним кодексом.

7 червня близько 18:00 на вулиці Кукурудзяній патрульні 3-го батальйону зупинили мотоцикл, водій якого їхав без шолому. Крім цього, він не мав з собою посвідчення водія і виглядав нетверезим.

Водій відмовився пройти перевірку на драгері або в медзакладі. Коли патрульні почали оформляти документи, чоловік запропонував їм 6000 гривень хабара.

«Попередження інспекторів про кримінальну відповідальність не подіяли, тому на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Від перевірки на стан сп'яніння громадянин відмовився», – вказано у повідомленні патрульно поліції Львова.

На 37-річного водія за адміністративним кодексом винесли постанову через відсутність шолому і протокол за кермування в алкосп'янінні. За спробу підкупити службову особу він відповідатиме ще й за Кримінальним кодексом (ч.1 ст.369).