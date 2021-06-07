Мешканка Новояворівська отримала два протоколи й дві постанови за порушення ПДР

Двічі за день мешканку Новояворівська зупинили нетверезою за кермом у Львові. На водійку склали два протоколи за нетверезе водіння та дві постанови за відсутність документів, стоянку на зупинці громадського транспорту й непристебнутий пасок безпеки.

Як повідомили у патрульній поліції, вдень 6 червня піший екіпаж підсилення, який працював на вул. Городоцькій, у районі Приміського вокзалу, помітив на зупинці громадського транспорту біля торгового центру автомобіль ВАЗ 21074. За кілька хвилин до автомобіля підійшла жінка, сіла за кермо й поїхала.

Патрульні її зупинили, оскільки помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,91 проміле.

На 43-річну мешканку Новояворівська склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та винесли об'єднану постанову за відсутність необхідних документів та за стоянку на зупинці громадського транспорту.

На місце прийшла її сестра і запевнила, що саме замість нетверезої жінки вона сяде за кермо. Однак, за деякий час, порушницю знову зупинили. Цього разу пристрій Drager показав 2,66 проміле. На неї знову оформили протокол за керування транспортним засобом в нетверезому стані. Окрім того, отримала постанову за непристебнутий пасок безпеки. Цього разу на місце прийшов тверезий водій, який сів за кермо.