У понеділок, 5 липня, на митному пункті пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, службовий пес знайшов наркотики в бороді у чоловіка. Про це розповіли у прес-службі Харківської митниці.

За словами митників, гладкошерстий фокстер'єр Арчі внюхав заборонену речовину у пасажира одного з автобусів, який їхав до Росії. Пакунок з марихуаною чоловік вирішив заховати у своїй бороді.

«Співробітники митниці спільно з прикордонниками виявили у одного з пасажирів поліетиленовий згорток чорного кольору ... Пакунок з забороненою речовиною чоловік заховав у бороду. Напевно, вирішив, що це дуже надійне місце. Але не для службового собаки Харківської митниці фокстер'єра Арчі, який відразу спрацював на зазначеного чоловіка. Довелося йому діставати з бороди згорток з речовиною», – розповіли у митниці.

Пасажир пояснив, що перевозив марихуану через митний кордон України для власного споживання. На чоловіка склали протокол, заборонену речовину вилучили.