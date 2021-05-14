Замасковану під «Наполеон» контрабанду вдалося виявити тільки під час перевірки на сканері

Чернівецькі прикордонники затримали 23-річного місцевого мешканця, який замаскував контрабандні сигарети заварним кремом. Під час перетину кордону чоловік сказав, що везе в Румунію звичайний торт «Наполеон», але виявилося, що під шаром крему у ньому лежать 79 пачок сигарет.

Як повідомила Держприкордонслужба у п'ятницю, 14 травня, чоловіка затримали у пункті пропуску «Порубне» після перевірки торта на сканері.

«Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху «солодкий десерт» був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Каверзний план 23-річного буковинця допоміг у пункті пропуску викрити сканер», – йдеться у повідомленні прес-служби прикордонників.

Судячи з оприлюднених фото та відео, ззовні це й справді був звичайний торт – зверху і по боках він був покритий заварним кремом і присипкою.

Ще частину контрабанди 29-річний чоловік приховав у менш вибагливий спосіб: ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет він запхав у сумку для перенесення оргтехніки.

Усю контрабанду прикордонники оцінили у понад 11 тисяч гривень і конфіскували.