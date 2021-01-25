Львівська кондитерка-аматорка Оксана Дацюк спекла п'ятикілограмовий торт «п’яна вишня» у вигляді пасажирського автобуса «Електрон». Торт є реальною копією автобуса, який курсує на маршруті №61 через Львів з Підрясного у Підбірці. Всі елементи оформлення, включно з реальним номерним знаком і бруківкою, їстівні. Як розповіла ZAXID.NET кондитерка Оксана Дацюк, на виготовлення торта вагою 5,3 кг вона витратила півтори доби. Цей торт замовили на день народження 32-річного водія АТП-1 Володимира Ясинського, який працює саме на 61-му маршруті.

фото Оксани Дацюк