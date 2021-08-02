Після закриття шлагбауму мотоцикліст спробував переїхати переїзд по тротуару

У селі Лужани Чернівецької області 25-річний мотоцикліст потрапив під потяг «Львів-Чернівці», намагаючись переїхати колію. Інцидент стався ввечері неділі, 1 серпня, на переїзді поблизу спиртзаводу. Внаслідок зіткнення 25-річний чоловік загинув.

Про аварію на переїзді у Лужанах з посиланням на очевидців у понеділок, 2 серпня, повідомив «Молодий буковинець». За словами свідків ДТП, коли шлагбаум перекрив дорогу, мотоцикліст спробував переїхати колію по тротуару, але не встиг цього зробити і потрапив під потяг.

У поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент справді був. Там уточнили, що ДТП сталася близько 22:00, коли поїзд «Львів-Чернівці» перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці зіткнення. Відомо, що це водій 1996 року народження, мешканець сусіднього з Лужанами села Шипинці Чернівецької області.