ДТП трапилась на трасі Пісочна – Східниця

На трасі Пісочна – Східниця у неділю, 1 серпня, трапилась ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждало п'ятеро людей, серед яких 18-річна дівчина.

ДТП сталася 1 серпня близько 16:30 на автодорозі Пісочна – Східниця. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулася ДТП між автомобілями Peugeot Partner Totem під керування 21-річного мешканця Дрогобича та автомобілями Seat Leon, яким керував 55-річний львів’янин, та Land Rover Freelander під керуванням 56-річного киянина.

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка автомобіля Peugeot Partner Totem, жителька одного з сіл Івано-Франківської області, отримала важкі травми і була госпіталізована. Також з тілесним ушкодженнями доставлені в лікарню водій автомобіля Seat Leon та троє його пасажирів: 79-річна жінка та двоє чоловіків віком 82 і 52 роки, усі львів’яни.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.