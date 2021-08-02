Фура збила на смерть 28-річного мешканця Львівщини
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Вантажівка зибал пішохода, який переходив дорогу поза межами переходу
Уночі на понеділок, 2 серпня, вантажівка Volvo на смерть збила 28-річного мешканця Самбірського району. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівщини.
ДТП сталась уночі близько 03:20 у селі Гординя Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Volvo, 60-річний місцевий мешканець здійснив наїзд на 28-річного односельчанина. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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