Буковинець не впорався з керуванням та в’їхав у дерево

У вівторок, 9 серпня, внаслідок ДТП в селі Чудей на Буковині загинув 21-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz. Чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у дерево, повідомили в прес-службі поліції області.

«ДТП зі смертельними наслідками сталася сьогодні, 9 серпня, приблизно о 6 годині ранку в селі Чудей Чернівецького району. 21-річний місцевий житель не впорався з керуванням мікроавтобусом Mercedes-Benz і допустив зіткнення з деревом. Від отриманих під час ДТП травм водій загинув на місці події», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.

Детальні обставини та причини цієї ДТП ще встановлюють слідчі. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.