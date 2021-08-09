На трасі Київ-Чоп зіткнулися Citroen та ВАЗ 2106

У понеділок, 9 серпня, на трасі Київ-Чоп у селі Козьова на Львівщині сталася лобова ДТП за участі автомобілів Citroen та ВАЗ 2106, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 9:00 ранку на трасі Київ-Чоп у селі Козьова Стрийського району. Один з водіїв виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП. Попередньо відомо, що в аварії постраждали п’ятеро людей.

В ДТП постраждали пятеро людей (фото поліції)

Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП та дані про постраждалих. Через ДТП рух на трасі ускладнений, патрульні забезпечують регулювання.