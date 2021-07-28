Роман Кашаник на Opel Vectra виїхав на зустрічну смугу і врізався у Mazda 6, якою з відпочинку у Карпатах поверталася ціла сім'я

Поліція досі не оприлюднила висновків щодо стану сп'яніння 24-річного Романа Кашаника, племінника скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля. Тиждень тому, 20 липня, Роман Кашаник за кермом Opel Vectra спричинив смертельну ДТП з двома загиблими біля Сколе.

У середу, 28 липня, у поліції Львівщини розповіли, що кримінальне провадження, відкрите за фактом аварії, передали з поліції Сколе до Головного управління поліції Львівщини. Тепер справу розслідують слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

За попередньою інформацією від місцевих медиків, на момент ДТП Роман Кашаник був у стані алкогольного сп’яніння. Мешканці Сколе стверджують, що Роман Кашаник досить часто їздив за кермом у нетверезому стані, п’яним його бачили вранці у день ДТП. Водночас офіційних висновків експертів про те, чи був Роман Кашаник у стані сп’яніння, досі немає. У справі призначили судово-токсикологічну експертизу, яка триває близько місяця часу.

«Медики не написали, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі проводиться судово-токсикологічна експертиза, висновків якої ще немає», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Світлана Добровольска.

20 липня цього року водій Opel Vectra спричинив смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу міста Сколе. 24-річний Роман Кашаник виїхав на зустрічну та врізався у з Mazda 6, у якій їхала сім’я з Вінниччини.

Унаслідок ДТП загинули 36-річна жінка та 10-річний син. 34-річний чоловік та 7-річна донька госпіталізовані у важкому стані, медики не беруться робити прогнози стосовно чоловіка. Сам Роман Кашаник теж перебуває в лікарні, але загрози для його життя немає.