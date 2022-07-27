Оперативники СБУ проводять обшуки на двох митних постах Закарпаття
Обшуки пов'язані зі справою щодо перевезення великих сум готівки закордон
На двох пунктах пропуску Закарпатської митниці СБУ проводить обшуки. Йдеться про КПП «Лужанка» та «Вилок», що на українсько-угорському кордоні. Офіційно ніяких деталей щодо причин обшуків правоохоронці поки не повідомляють, проте, за попередніми даними, це пов’язано із перевезенням готівки через кордон у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про обшуки на пункті пропуску «Лужанка» у середу, 27 липня, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його інформацією, працівники СБУ одночасно проводили понад 10 обшуків у працівників КПП «Лужанка».
«Дії правоохоронців пов‘язані із вивозом закордон величезних сум готівки у перші дні війни. Готуються підозри особам, що допомагали перевезти через кордон непоміченими мільйонів доларів готівки», – зазначив Віталій Глагола.
Пізніше прес-служба Закарпатської митниці підтвердила інформацію про обшуки, уточнивши, що вони відбуваються на двох пропускних пунктах: «Правоохоронні органи проводять вилучення документів в рамках раніше порушених кримінальних проваджень щодо можливих фактів незаконних переміщень через кордон валютних цінностей на митних постах "Вилок" та "Лужанка"», – йдеться у повідомленні митниці.
У прес-службі СБУ Закарпатті наразі інформацію про проведення обшуків на митниці не коментують.
Зазначимо, у березні ДБР почало розслідування вивезення дружиною екс-нардепа Ігоря Котвіцького 30 млн дол. готівкою через закарпатську митницю. Правоохоронці повідомляють, гроші вивозились у кількох валізах через пункт пропуску «Вилок» на територію Угорщини. Тоді також повідомлялося, що закарпатські митники могли сприяти незаконному вивезенні закордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро у валізах Анастасії Котвіцької, дружини колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького («Народний фронт»).
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