Обшуки проводяться на пунктах пропуску у Лужанці та Вилоку на кордоні з Угорщиною

На двох пунктах пропуску Закарпатської митниці СБУ проводить обшуки. Йдеться про КПП «Лужанка» та «Вилок», що на українсько-угорському кордоні. Офіційно ніяких деталей щодо причин обшуків правоохоронці поки не повідомляють, проте, за попередніми даними, це пов’язано із перевезенням готівки через кордон у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про обшуки на пункті пропуску «Лужанка» у середу, 27 липня, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його інформацією, працівники СБУ одночасно проводили понад 10 обшуків у працівників КПП «Лужанка».

«Дії правоохоронців пов‘язані із вивозом закордон величезних сум готівки у перші дні війни. Готуються підозри особам, що допомагали перевезти через кордон непоміченими мільйонів доларів готівки», – зазначив Віталій Глагола.

Пізніше прес-служба Закарпатської митниці підтвердила інформацію про обшуки, уточнивши, що вони відбуваються на двох пропускних пунктах: «Правоохоронні органи проводять вилучення документів в рамках раніше порушених кримінальних проваджень щодо можливих фактів незаконних переміщень через кордон валютних цінностей на митних постах "Вилок" та "Лужанка"», – йдеться у повідомленні митниці.

У прес-службі СБУ Закарпатті наразі інформацію про проведення обшуків на митниці не коментують.

Зазначимо, у березні ДБР почало розслідування вивезення дружиною екс-нардепа Ігоря Котвіцького 30 млн дол. готівкою через закарпатську митницю. Правоохоронці повідомляють, гроші вивозились у кількох валізах через пункт пропуску «Вилок» на територію Угорщини. Тоді також повідомлялося, що закарпатські митники могли сприяти незаконному вивезенні закордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро у валізах Анастасії Котвіцької, дружини колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького («Народний фронт»).