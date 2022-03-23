Брати Суркіси під час війни вивезли за кордон 17 млн доларів готівки без декларування на митниці

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон автомобілі бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів без перевірки. У перші дні війни братам Суркісам вдалося вивезти з України понад 17 млн доларів готівки без декларування на українській митниці.

Брати Суркіси перетнули кордон з Угорщиною на Закарпатті у перші дні російсько-української війни –26 лютого. Виїхали двома автівками, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси, з чотирма пасажирами в кожному авто.

«Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось», – повідомили в ДБР у середу, 23 березня.

Водночас на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки. Тепер зловживання закарпатських митників розслідує ДБР. Відкрито кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Як повідомлялося, Суркіси виїхали до Угорщини та зуміли вивезти онуків призовного віку всупереч указу президента про загальну мобілізацію. Бізнесменам вдалося вивезти понад 17 млн доларів готівки.