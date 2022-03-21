Брати Григорій та Ігор Суркіси покинули Україну 26 лютого – наприкінці третього дня російсько-української війни. Водночас Григорій Суркіс зміг вивезти своїх онуків призовного віку всупереч президентському указу про загальну мобілізацію.

За інформацією «Української правди», журналісти якої отримали інформацію зі своїх джерел у правоохоронних органах, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Співрозмовники видання в Держприкордонслужбі сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку в сумі 17,6 мільйонів доларів.

Вони перетнули кордон через пункт «Вилок» у Берегівському районі Закарпатської області.

Народний депутат Григорій Суркіс виїхав на авто Mercedez-Benz ML-500. Ринкова вартість такого авто сягає 100 тис. доларів без розмитнення (понад 2,8 млн грн). Його пасажирами були, зокрема, 20-річний Микита Кулешов і 28-річний Олексій Борисов. Журналісти дізналися, що це його онуки. Однак під час воєнного стану їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений, адже вони підлягають військовому обліку, відповідно до указу президента про загальну мобілізацію, зазначається в публікації.

Молодший брат Ігор Суркіс виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою РФ), В’ячеславом та Яною Суркіс (ким ці люди є для Ігоря Суркіса – не повідомляється). Ринкова вартість такого авто складає близько 700 тис. доларів без розмитнення (понад 20,5 млн грн).

Перетин кордону Суркісів реєстрував той самий наряд прикордонників та митників, які оформлювали перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 млн доларів готівки без декларуваня.