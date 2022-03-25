Бізнесмен Ігор Суркіс заявив, що інформація про вивезення за межі України ним, його братом Григорієм Суркісом або кимось із їхньої родини готівки з України не відповідає дійсності. Відповідний коментар 24 березня опублікував сайт футбольного клубу «Динамо» (Київ), який належить Ігорю Суркісу.

«Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею», – сказано в коментарі.

У ньому також зазначено, що за дорученням Ігоря Суркіса його українські й угорські юристи направили офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування неправдивої інформації.

У коментарі також йдеться, що родина Суркісів з перших днів війни допомагає Збройним силам, волонтерам і лікарням.

Зазначимо, інформацію про те, що брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки 21 березня опублікувало інтернет-видання «Українська правда». У матеріалі йшлося, що вони з родинами покинули Україну 17 лютого, а готівку задекларували лише на угорській митниці. Після цього стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало розслідувати дії українських митників, які випустили Суркісів за кордон.