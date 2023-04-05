Наразі новий портал працює у тестовому режимі

Закарпатська митниця презентувала новий онлайн-сервіс для громадян, які їдуть закордон. Ресурс дозволяє перевірити черги на різних пунктах пропуску, прокласти зручний маршрут до КПП, розрахувати вартість розмитнення автомобілів, а також подати декларацію про ввезення гуманітарної допомоги. На розробку сервісу пішло два місяці, наразі він працює у тестовому режимі.

Як у середу, 5 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, головна концепція нового ресурсу – швидкий доступ до інформації для громадян, які перетинають кордон зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

«Команда фахівців Закарпатської митниці розробила концепцію проекту "Митниця – в смартфоні", яка була підтримана Держмитслужбою. Це онлайн-доступ з телефону або ґаджета до об’ємної та корисної інформації з найбільш поширених послуг чи функцій митниці через простий у користуванні і інтуїтивно зрозумілий портал. Тобто, все необхідне для перетину кордону зібрано в одному місці», – зазначив під час брифінгу в.о. начальника Закарпатської митниці Олександр Семирга.

У прес-службі митниці уточнили, що на ресурсі можна отримати точну інформацію щодо часу очікування у всіх пунктах пропуску Закарпаття, підключений онлайн-калькулятор розмитнення авто, є можливість подати декларацію про ввезення автомобіля чи гуманітарну декларацію онлайн прямо з телефону, розміщені контакти всіх підрозділів митниці і митних постів та багато інших корисних функцій.

«Наприклад, маючи інформацію про черги в кожному пункті пропуску, всього у два кліки ви можете побудувати маршрут до будь-якого з них. Окремо є блок з роз’ясненнями та відповідями на найпоширеніші запитання, що виникають у громадян при перетині кордону», – додав Олександр Семирга

У митниці зазначають, що після запуску і тестового використання функціонал порталу буде розширюватись і доопрацьовуватись. Також громадян закликають надсилати митникам зауваження та пропозиції, які можна відправити безпосередньо з ресурсу