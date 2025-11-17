«Укрзалізниця» купить 55 електровозів у французької компанії Alstom
Угода дозволить модернізувати застарілий рухомий склад
«Укрзалізниця» та французька компанія Alstom уклали угоду на постачання 55 вантажних електровозів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.
Деталі угоди повідомила пресслужба «Укрзалізниці» та Міністерство розвитку громад і територій. За словами віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, угода дозволить розв’язати проблему застарілого парку тяги, середній вік якого сягає 46 років, а також забезпечить стабільність вантажних перевезень. Наразі парк локомотивів «Укрзалізниці» зношений більш ніж на 96%, а дефіцит тяги вже через 2-3 роки міг би суттєво обмежити перевезення вантажів.
Контракт на постачання електровозів уклали за результатами міжнародного тендеру Світового банку, у якому брали участь понад десять компаній з Європи та Азії. Найвигіднішу та конкурентну пропозицію подала компанія Alstom Transport S.A.
Зауважте. Завдяки грантовому фінансуванню проєкт обійдеться для «Укрзалізниці» на 37% дешевше, ніж номінальна вартість: загальна сума угоди – 473 млн євро, із яких 173 млн євро – грант від URTF Світового банку, а решта – пільговий кредит ЄБРР на 300 млн євро.
Нові електровози на платформі Alstom Traxx Hauler будуть двосистемними та універсальними, здатними працювати на різних ділянках залізниці. Потужність кожного локомотива – 9000 кВт, максимальна швидкість – 120 км/год, тягове зусилля при рушанні – 800 кН.
Почати поставки планують у першому кварталі 2027 року, а повна партія прибуде в 2027-2029 роках. Один локомотив замінюватиме приблизно 1,5 старого електровоза, що дозволить скоротити операційні витрати на 30%. Крім того, сучасні машини потребуватимуть техогляду лише раз на 37 днів, що значно перевищує поточні показники.
Хоча локомотиви виготовлятимуться у Франції, угода передбачає залучення українських виробників комплектуючих та обслуговуючих систем. Вже заплановано партнерські зустрічі з Alstom у першому кварталі 2026 року для початку співпраці щодо компонентів, систем безпеки та сервісу. Для обслуговування локомотивів створять сучасний сервісний центр на території України.
Угода є важливою для економіки, адже нові електровози дозволять ефективно перевозити більші обсяги вантажів на основних маршрутах до портів, підтримуючи експортні галузі та зміцнюючи позиції України як надійного логістичного партнера.