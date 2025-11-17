Локомотиви Traxx на заводі в Польщі

«Укрзалізниця» та французька компанія Alstom уклали угоду на постачання 55 вантажних електровозів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Деталі угоди повідомила пресслужба «Укрзалізниці» та Міністерство розвитку громад і територій. За словами віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, угода дозволить розв’язати проблему застарілого парку тяги, середній вік якого сягає 46 років, а також забезпечить стабільність вантажних перевезень. Наразі парк локомотивів «Укрзалізниці» зношений більш ніж на 96%, а дефіцит тяги вже через 2-3 роки міг би суттєво обмежити перевезення вантажів.

Контракт на постачання електровозів уклали за результатами міжнародного тендеру Світового банку, у якому брали участь понад десять компаній з Європи та Азії. Найвигіднішу та конкурентну пропозицію подала компанія Alstom Transport S.A.

Зауважте. Завдяки грантовому фінансуванню проєкт обійдеться для «Укрзалізниці» на 37% дешевше, ніж номінальна вартість: загальна сума угоди – 473 млн євро, із яких 173 млн євро – грант від URTF Світового банку, а решта – пільговий кредит ЄБРР на 300 млн євро.

Нові електровози на платформі Alstom Traxx Hauler будуть двосистемними та універсальними, здатними працювати на різних ділянках залізниці. Потужність кожного локомотива – 9000 кВт, максимальна швидкість – 120 км/год, тягове зусилля при рушанні – 800 кН.

Почати поставки планують у першому кварталі 2027 року, а повна партія прибуде в 2027-2029 роках. Один локомотив замінюватиме приблизно 1,5 старого електровоза, що дозволить скоротити операційні витрати на 30%. Крім того, сучасні машини потребуватимуть техогляду лише раз на 37 днів, що значно перевищує поточні показники.

Хоча локомотиви виготовлятимуться у Франції, угода передбачає залучення українських виробників комплектуючих та обслуговуючих систем. Вже заплановано партнерські зустрічі з Alstom у першому кварталі 2026 року для початку співпраці щодо компонентів, систем безпеки та сервісу. Для обслуговування локомотивів створять сучасний сервісний центр на території України.

Угода є важливою для економіки, адже нові електровози дозволять ефективно перевозити більші обсяги вантажів на основних маршрутах до портів, підтримуючи експортні галузі та зміцнюючи позиції України як надійного логістичного партнера.