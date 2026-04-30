Священник Василь Мохун має дві парафії – в селах Лядське та Лазарівка Монастириської громади

Жителі села на Тернопільщині скаржаться на місцевого священника Української греко-католицької церкви Василя Мохуна, який має дві парафії – в селах Лядське та Лазарівка Монастириської громади. За словами мешканки Оксани Черемхівської, без відома родини він почав жити в будинку її 86-річної бабусі. Коли ж онука попросила його покинути дім, священник почав ображати жінку. У поліції повідомили ZAXID.NET, що вивчають цю ситуацію.

Оксана Черемхівська написала у фейсбуці, що конфлікт з отцем Василем Мохуном триває вже кілька років. Скориставшись добротою її бабусі, він поселився в неї вдома. Онука написала заяву в поліцію, щоб його виселити.

«Бабця мала необережність дозволити йому пожити в холодну пору року без нашого з чоловіком відома. З того часу ми не можемо його позбутися. Отець Василь Мохун слів не розуміє і продовжує приходити до бабці – їсти та пити. Цими днями знову поселився в нашому будинку. Він вимкнув інтернет, а також камери, які ми змушені були поставити (щоб спостерігати за будинком – ред.), і немає на нього ніякої управи», – написала Оксана Черемхівська.

Жителька села додала, що також зверталася до владики Бучацької єпархії УГКЦ, однак ситуація наразі не змінилася.

«Я писала заяву в поліцію, їздила в село Горигляди до декана, говорила з владикою з Чорткова – і повне ігнорування. Проживаючи якийсь час в будинку, отець Василь Мохун понищив нам майно, кухню, коридор, умивальник. Вчора чоловік сказав, що він вже зрозумів і поїхав додому. А сьогодні він вже знову поселився», – зазначила вона.

Слова жінки підтверджують й інші жителі села Лазарівка. Один із мешканців на умовах анонімності розповів ZAXID.NET, що раніше священник жив у його квартирі та теж понищив майно. За його словами, також Василь Мохун дозволяв собі ображати місцевих жителів лайкою та неввічливими словами.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до старости села Лазарівка Степана Ганущака. Посадовець розповів, що йому вже відомо про конфлікт зі священником, адже 29 квітня до нього телефонували з поліції та розпитували деталі.

«У цій хаті живе літня жінка. Вона дуже побожна, ходить до церкви кожної неділі. Священник звернувся до неї, а вона не відмовила і пустила його жити. А далі сталося, що сталося», – відповів староста.

Цю ситуацію прокоментували для ZAXID.NET і в Бучацькій єпархії УГКЦ. «Нам про це відомо. Ситуація потребує більш детального вивчення. В селі Лазарівка немає помешкання для священника, де б він міг переночувати. Ми знаємо, що коли отцю Василю Мохуну треба було лишитися на службу чи на похорон, то він ночував в місцевої парафіянки – 86-річної жінки. Але це було лише з її дозволу», – додали в єпархії. Звинувачення щодо того, що священник ображав місцевих жителів, – коментувати відмовилися.

У поліції Тернопільщини підтвердили ZAXID.NET, що Оксана Черемхівська подала заяву на священника. Також інформацію з її допису у фейсбуці зареєстрували в Єдиний журнал обліку та звернень громадян. Наразі правоохоронці з’ясовують усі подробиці.