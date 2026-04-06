Богдан Мурований був священником УГЦК, а згодом перейшов до ПЦУ

Колишнього священника УГКЦ Богдана Мурованого, який правив у селі Добросин поблизу міста Жовква на Львівщині, остаточно позбавили духовного сану. Відповідне рішення ухвалила Апостольська столиця. Причиною стала аморальна поведінка священника, який розлучився з дружиною та створив нову сім’ю.

Як повідомили 2 квітня на сайті Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, за рішенням Ватикану, Богдан Мурований втратив всі права, пов’язані з клірицьким станом, його позбавили всіх повноважень для священичого служіння.

«Відтак, йому заборонено священнодіяти, тож він не може служити Божественну літургію, звершувати святі таїнства, зокрема, хрестити, вінчати і сповідати вірних (окрім сповіді тих, хто знаходиться в небезпеці смерті, у відповідності до Декрету дикастерії віровчення) та здійснювати будь-яке священиче служіння чи виконувати будь-які священичі функції», – сказано в повідомленні.

У випадку, якщо Богдан Мурований буде здійснювати таїнства, вони будуть вважатися незаконними та недійсними.

Прессекретар Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ о. Павло Іванець розповів ZAXID.NET, що у 2023 році місцевий єпископ відлучив священника Богдана Мурованого від церкви через порушення моральних норм.

«Там були проблеми на парафії. Він був у шлюбі з одною жінкою, потім взяв собі іншу, мав з нею двоє дітей. У нас мусить бути моральність. Священник, який не може собі дати раду в приватному житті, не може вести за собою людей», – каже о. Павло.

Після цього священнику Богдану Мурованому дали час, щоб навернутися. Він натомість перейшов до ПЦУ. Зараз же Ватикан ухвалив остаточне рішення про позбавлення його духовного сану.

«У 2023 році рішення ухвалив місцевий єпископ, даючи йому шанс поправитися. Тоді це було рішення на місцевому рівні, а зараз на рівні цілої католицької церкви», – зазначив прессекретар єпархії.

«Дехто подає, що ми його відлучили через те, що він перейшов до ПЦУ. Це вже був як наслідок. Він не мав куди подітися і тоді перейшов до православної церкви. У православній церкві дозволено другий раз одружуватися, у нас це не дозволено. Справжня причина – аморальність», – додав о. Павло Іванець.