Андрія Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії

У четвер, 30 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення частково задовольнити клопотання захисту колишнього керівника НАК «Нафтогазу України» Андрія Коболєва та зменшити для нього розмір застави з 80 до 50 млн грн.

Крім цього, суд частково підтримав звернення заставодавця та постановив повернути 30 млн грн із раніше внесеної застави. Відомо, що ці гроші були сплачені компанією в інтересах обвинуваченого.

За даними Центру протидії корупції, адвокати Коболєва пояснювали необхідність зменшення застави тим, що заставодавець хоче повернути частину грошей для реалізації енергетичних проєктів. Також сторона захисту наголосила, що ризики у справі зменшилися, оскільки більшість свідків уже були допитані.

«Наразі залишилося ще два свідка обвинувачення, які відмовляються давати показання та три свідка, які за кордоном. Щодо них виконується запит про міжнародну-правову допомогу», – йдеться у повідомленні.

Водночас прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступив проти пом’якшення запобіжного заходу. Сторона обвинувачення заявила про ризики можливого впливу на свідків і ймовірність втечі Коболєва.

Нагадаємо, 19 січня 2023 року САП повідомила про оголошення підозри колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» у справі про зловживання службовим становищем. За даними слідства, посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. У САП кажуть, що протягом 2018 року голові правління «Нафтогазу України» було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.