Коболєва підозрюють в незаконному отриманні понад 229 млн грн

Антикорупційні органи повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у понад 229 млн грн, повідомило в четвер, 19 січня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу у газовій справі України проти Росії.

«Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Загалом протягом 2018 року Коболєву, як вважає слідство, незаконно виплатили понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Андрій Коболєв вже відреагував на оголошення йому підозри, сказавши, що не збирається нікуди втікати, а натомість відстоюватиме свою правоту.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Після цього наглядова рада «Нафтогазу» вирішила виплатити працівникам компанії премію у розмірі 46,3 млн доларів (1% бонусів від суми виграшу по транзитному контракту). Суму премії розділили на дві частини. Першу в розмірі 20,7 млн доларів отримали близько 40 осіб, які працювали над арбітражним процесом. Іншу частину премії планувалося виплачувати протягом трьох років, за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд доларів).

У 2018 році Коболєва оштрафували на 1,7 тис. грн за відмову надати інформацію про осіб, які отримали згадані премії.

28 квітня 2021 року уряд звільнив Коболєва з посади голови «Нафтогазу».