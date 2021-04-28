Юрій Вітренко очолив НАК «Нафтогаз України»

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» і призначив замість нього Юрія Вітренка. Про це повідомляється на «Урядовому порталі».

Зазначається, що 28 квітня уряд провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України».

«Під час засідання розглянуто звіт про діяльність державної компанії НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку», – йдеться у повідомленні.

Відповідно, з 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Андрія .

Також прийнято рішення про обрання та призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу».

Сам Коболєв у Facebook написав, що нічого не знав про це рішення, заяв на звільнення не писав і дізнався про все з новин.

Прес-служба «Нафтогазу» у коментарі «Суспільному» заявила, що офіційної інформації з приводу звільнення Коболєва не отримувала, але «якщо це правда, то рішення незаконне». Там пояснюють, що Коболєва не могли звільнити, адже з ним підписаний контракт, а ще уряд немає таких повноважень.

І Вітренко, і Коболєв тривалий час працювали в «Нафтогазі». Коболєв був головою правління «Нафтогазу» з 25 березня 2014 року. У грудні 2020-го Вітренко став тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики. Аби стати повноцінним міністром, його кандидатуру мала підтримати Верховна Рада, проте депутати двічі провалили голосування за призначення Вітренка.

Після цього фракція «Слуга Народу» почала шукати іншу кандидатуру на посаду міністра енергетики, нардепи провели співбесіду з віце-президентом «Енергоатому» Германом Галущенком.

Сам Вітренко, перебуваючи на посаді т.в.о міністра, пропонував уряду звільнити Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу».