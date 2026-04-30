Олександр Свіщов з партнерами розширив бізнес із видобутку води на Закарпатті
Кабінет міністрів фактично передав їхній компанії два дозволи на видобуток води «Поляна»
Кабінет Міністрів України погодив продаж двох спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод у державних профспілкових санаторіях «Сонячне Закарпаття» та «Поляна» у Закарпатській області на користь МПП «Алекс». Компанія належить відомому львівському підприємцеві Олександру Свіщову та його партнерам – закарпатській бізнесовій групі родини Балог і Петьовки.
Санаторії «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» належать Федерації профспілок через ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», вони та їхні свердловини тривалий час були арештовані. Проте нині арешти скасовані. Головним активом санаторіїв є свердловини, з яких видобувають лікувально-столову воду «Поляна Квасова» та «Поляна Купіль».
Дозволи на видобуток води в санаторіях належать «Укрпрофоздоровниці», проте восени 2025 року правління цієї профспілкової компанії вирішило продати їх приватному МПП «Алекс», відгукнувшись їхню на «інвестиційну пропозицію». У «Поляні» за 19,2 тис. грн, у «Сонячному Закарпатті» – 28,7 тис. грн (усе з ПДВ).
Оскільки санаторії формально є державними, зміна власника для спеціальних дозволів на видобуток води в них потребувала погодження уряду. У підсумку, дозвіл було надано 24 квітня.
«Надати право на відчуження на користь малого приватного підприємства «Алекс» прав на користування надрами, наданих дочірньому підприємству «Санаторій “Сонячне Закарпаття» приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» спеціальним дозволом на користування надрами, виданим Державною службою геології та надр від 3 червня 2002 р. № 2699; прав на користування надрами, наданих товариству з обмеженою відповідальністю «Санаторій “Поляна”» спеціальним дозволом на користування надрами, виданим Державною службою геології та надр від 10 вересня 1999 р. № 1983», – йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.
Як писав ZAXID.NET, діяльність санаторіїв «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» протягом останніх років супроводжують скандали.
У 2024 році вони були арештовані у справі про незаконний видобуток та продаж мінеральної води, організований профспілковими лідерами, та передані АРМА для пошуку управителя на час розслідування та судів.
Раніше в одному з корпусів санаторію «Поляна» на умовах спільної діяльності працював виробничий цех приватної компанії «Аква-Поляна», де розливали ці мінеральні води для продажу. Проте у червні 2025 року фірма згорнула виробництво за рішенням суду та залишила санаторій. У «Сонячному Закарпатті» спільну діяльність провадило ТОВ «Рекреаційні технології», яке також виїхало з санаторію невдовзі після рішення суду.
Улітку 2025 року АРМА обрало управителя для санаторіїв – ним за підсумком конкурсу стало ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК». Її фактичні власники – ексголова Львівської обласної держадміністрації Микола Кміть та члени його сім’ї і Тарас Кицмей, однин з бенефіціарів технологічної корпорації SoftServe.
Перед конкурсом співвласник та керівник «Аква-Поляна» Володимир Суботовський звинувачував співвласника «ТВК» Миколу Кмітя у причетності до спроби рейдерства компанії та виробництва води у санаторії «Поляна». За його словами, 2024 року Микола Кміть запропонував продати «мінеральний» бізнес йому та його партнерам з МПП «Алекс». Після відмови в «Аква-Поляни» почалися проблеми, стверджував Суботовський.
Микола Кміть підтвердив, що справді пропонував продати бізнес, проте назвав звинувачення у причетності до рейдерства неправдивими та мав намір позиватися до суду. Також він зазначив, що від початку 2025-го вже не має стосунку до МПП «Алекс».
Згідно з даними платформи YouControl, нині власниками МПП є ТзОВ «Мінеральні води Поляни». Бенефіціаром вказаний львівський підприємець Олександр Свіщов, міноритарії – закарпатська група родин Віктора Балоги та Василя Петьовки. «Алекс» розливає воду під брендами «Поляна Квасова-8», «Поляна Купель-5», «Лужанська» та «Шаянська».
Олександр Свіщов є президентом Федерації водного поло України та почесним консулом Туреччині у Львові (має дипломатичний захист). Також він займається виробництвом мінеральних вод разом із чесько-українським бізнесменом Томашем Фіалою (ТзОВ «Трускавецька»).
У минулому Олександр Свіщов був співвласником Винниківської тютюнової фабрики (нині він формально вийшов зі складу бенефіціарів). Його син, Віталій, є депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».
Олександр Свіщов також контролює спортивно-розважальний центр Leoland, центр для масових заходів Barvy Hall у Львові, завод із перероблення риби у селищі Івано-Франкове та інші об’єкти.