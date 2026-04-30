Уряд дозволив продати дозволи на видобування мінеральних вод у санаторіях на Закарпатті

Кабінет Міністрів України погодив продаж двох спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод у державних профспілкових санаторіях «Сонячне Закарпаття» та «Поляна» у Закарпатській області на користь МПП «Алекс». Компанія належить відомому львівському підприємцеві Олександру Свіщову та його партнерам – закарпатській бізнесовій групі родини Балог і Петьовки.

Санаторії «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» належать Федерації профспілок через ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», вони та їхні свердловини тривалий час були арештовані. Проте нині арешти скасовані. Головним активом санаторіїв є свердловини, з яких видобувають лікувально-столову воду «Поляна Квасова» та «Поляна Купіль».

Дозволи на видобуток води в санаторіях належать «Укрпрофоздоровниці», проте восени 2025 року правління цієї профспілкової компанії вирішило продати їх приватному МПП «Алекс», відгукнувшись їхню на «інвестиційну пропозицію». У «Поляні» за 19,2 тис. грн, у «Сонячному Закарпатті» – 28,7 тис. грн (усе з ПДВ).

Оскільки санаторії формально є державними, зміна власника для спеціальних дозволів на видобуток води в них потребувала погодження уряду. У підсумку, дозвіл було надано 24 квітня.

«Надати право на відчуження на користь малого приватного підприємства «Алекс» прав на користування надрами, наданих дочірньому підприємству «Санаторій “Сонячне Закарпаття» приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» спеціальним дозволом на користування надрами, виданим Державною службою геології та надр від 3 червня 2002 р. № 2699; прав на користування надрами, наданих товариству з обмеженою відповідальністю «Санаторій “Поляна”» спеціальним дозволом на користування надрами, виданим Державною службою геології та надр від 10 вересня 1999 р. № 1983», – йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.

Як писав ZAXID.NET, діяльність санаторіїв «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» протягом останніх років супроводжують скандали.

У 2024 році вони були арештовані у справі про незаконний видобуток та продаж мінеральної води, організований профспілковими лідерами, та передані АРМА для пошуку управителя на час розслідування та судів.

Раніше в одному з корпусів санаторію «Поляна» на умовах спільної діяльності працював виробничий цех приватної компанії «Аква-Поляна», де розливали ці мінеральні води для продажу. Проте у червні 2025 року фірма згорнула виробництво за рішенням суду та залишила санаторій. У «Сонячному Закарпатті» спільну діяльність провадило ТОВ «Рекреаційні технології», яке також виїхало з санаторію невдовзі після рішення суду.

Улітку 2025 року АРМА обрало управителя для санаторіїв – ним за підсумком конкурсу стало ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК». Її фактичні власники – ексголова Львівської обласної держадміністрації Микола Кміть та члени його сім’ї і Тарас Кицмей, однин з бенефіціарів технологічної корпорації SoftServe.

Перед конкурсом співвласник та керівник «Аква-Поляна» Володимир Суботовський звинувачував співвласника «ТВК» Миколу Кмітя у причетності до спроби рейдерства компанії та виробництва води у санаторії «Поляна». За його словами, 2024 року Микола Кміть запропонував продати «мінеральний» бізнес йому та його партнерам з МПП «Алекс». Після відмови в «Аква-Поляни» почалися проблеми, стверджував Суботовський.

Микола Кміть підтвердив, що справді пропонував продати бізнес, проте назвав звинувачення у причетності до рейдерства неправдивими та мав намір позиватися до суду. Також він зазначив, що від початку 2025-го вже не має стосунку до МПП «Алекс».

Згідно з даними платформи YouControl, нині власниками МПП є ТзОВ «Мінеральні води Поляни». Бенефіціаром вказаний львівський підприємець Олександр Свіщов, міноритарії – закарпатська група родин Віктора Балоги та Василя Петьовки. «Алекс» розливає воду під брендами «Поляна Квасова-8», «Поляна Купель-5», «Лужанська» та «Шаянська».

Олександр Свіщов є президентом Федерації водного поло України та почесним консулом Туреччині у Львові (має дипломатичний захист). Також він займається виробництвом мінеральних вод разом із чесько-українським бізнесменом Томашем Фіалою (ТзОВ «Трускавецька»).

У минулому Олександр Свіщов був співвласником Винниківської тютюнової фабрики (нині він формально вийшов зі складу бенефіціарів). Його син, Віталій, є депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».

Олександр Свіщов також контролює спортивно-розважальний центр Leoland, центр для масових заходів Barvy Hall у Львові, завод із перероблення риби у селищі Івано-Франкове та інші об’єкти.