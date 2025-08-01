Про відкриття заводу у Львівській ОВА повідомили 1 серпня

Бізнесмени Олександр та Віталій Свіщови відкрили новий завод із перероблення риби на базі Львівського обласного виробничого рибного комбінату у селищі Івано-Франкове. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у п'ятницю, 1 серпня, повідомив, що підприємство забезпечить 300 робочих місць й щоденно виготовлятиме 12 тонн готової продукції.

«Виробництво відповідає всім міжнародним стандартам, тож найближчим часом планує вихід і на європейський ринок. Щиро дякую Олександру та Віталію Свіщовим, що ви вірите у державу й інвестуєте у нашу область. Завдяки таким людям, як ви, маємо можливість споживати український продукт», – написав Максим Козицький.

На заводі працюватимуть 300 людей. Фото Львівської ОВА

За словами голови ОВА, наразі ринок риби на Львівщині недозабезпечений. Виробництво в області покриває лише 2% потреб.

«У нас – понад 5 тис. га водного дзеркала, десятки підприємств, але потенціал використовується лише частково. І саме такі проєкти, як цей завод – допомагають його розкрити», – сказав Максим Козицький.

Він розповів, що Львівська ОВА готова співпрацювати з бізнесами, які хочуть розвивати перероблення риби. За словами Козицького, бізнесмени можуть скористатися комплексною програмою підтримки агросектора та індивідуальним супроводом інвесторів.

Додамо, що ПрАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» працює з 1994 року й займається прісноводним рибництвом. Згідно з аналітичним порталом YouControl, компанія зареєстрована у селі Рудники Стрийського району й входить до групи родини Свіщових. Керівником компанії є Андрій Качан.

Олександр Свіщов є президентом Федерації водного поло України. Також він займається виробництвом мінеральних вод. У минулому Олександр Свіщов був співвласником Винниківської тютюнової фабрики. Його син, Віталій, є депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».