Олександр Свіщов без дозволу АМКУ став одноосібним власником АТ «ЗНВКІФ “Лев”»

Антимонопольний комітет оштрафував компанію львівського бізнесмена Олександра Свіщова на понад 851 тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Бізнесмен без дозволу АМКУ сконцентрував у своїй власності 100% акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев», а потім разом із сином заснував нову компанію.

Як повідомили 18 липня в АМКУ, 2022 року львівський бізнесмен Олександр Свіщов у два етапи набув контроль над АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Лев”». Зокрема в лютому він купив акції фірми, завдяки яким отримав понад 25% голосів правління, а в травні купив решту акцій і зосередив повний контроль над компанією. При цьому, вартісні показники учасників концентрацій станом на 2021 рік перевищували порогові значення, що потребувало погодження купівлі акцій із АМКУ.

Крім цього, в грудні 2022 року син Олександра Свіщова Віталій разом із АТ «ЗНВКІФ “Лев”» заснували ТОВ «Вест Індастріал Груп», що також потребувало дозволу від комітету. Однак засновники звернулись до АМКУ аж у 2023 році, після того, як зосередили у своїх руках дві компанії.

Після звернення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Лев”» Антимонопольний комітет виявив вказані порушення та з’ясував, що Олександр Свіщов, Віталій Свіщов і АТ «ЗНВКІФ “Лев”» порушили законодавство про захист економічної конкуренції за п. 12 ст. 50.

За ці порушення АМКУ оштрафував їх загалом на понад 851 тис. грн

«Враховуючи те, що зазначені концентрації не призвели до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, Комітетом також було надано відповідні дозволи», – додали в АМКУ.

Зазначимо, що за даними аналітичної системи YouControl, Олександр Свіщов заснував АТ «ЗНВКІФ “Лев”» у червні 2020 року. Станом на кінець 2021 року, тобто, перед тим, як Олександр Свіщов почав викупляти акції компанії, йому належала лише частка 5%. Саме через цей фонд Олександр Свіщов купив частку виробника мінеральної води в Трускавці.

На ТОВ «Вест Індастріал Груп» записані три будинки в селі Гірське Стрийського району та понад 33 га орендованої державної землі в Миколаївському районі.