Новинського підозрюють у державній зраді

Підприємство «Балаклавське рудоуправління» в окупованому Криму екснардепа та бізнесмена Вадима Новинського продовжує працювати та сплачувати значні податки до бюджету Російської Федерації. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми», яке було опубліковане у четвер, 30 квітня.

За даними журналістів, компанія не лише займається видобутком корисних копалин, але й забезпечує доходи російського бюджету на сотні мільйонів рублів. Крім того, підприємство та його працівники, за відкритими джерелами, беруть участь у діяльності, пов’язаній із підтримкою російської армії – ремонтують військову техніку та долучаються до волонтерських ініціатив.

Після окупації Криму у 2014 році актив був переоформлений на кіпрську компанію, пов’язану з рідним братом Новинського. До цього підприємство входило до групи «Смарт-Холдинг». Сам Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді, наразі проживає в Хорватії, де придбав елітну нерухомість у місті Самобор. Йдеться про комплекс, який включає дві земельні ділянки загальною площею майже 2,5 га з виноградниками та садами. На території розташована вілла площею понад 1400 м2, а також додатковий житловий будинок на 265 м2, господарські споруди та винний льох площею близько 200 м2. До інфраструктури резиденції входять басейн і поле для гольфу.

Зазначимо, що «Балаклавське рудоуправління» спеціалізується на видобутку вапняку та гіпсового каменю в Севастополі, після 2022 року перебуває під санкціями РНБО України. У 2023 році ДБР розпочало кримінальне провадження щодо діяльності підприємства, зокрема за підозрами у державній зраді та підривній діяльності. Слідство вважає, що компанія постачала матеріали для російських державних проєктів, зокрема для будівництва траси «Таврида», а також брала участь у розвитку інфраструктури аеропортів «Бельбек» і «Сімферополь».

У 2022–2025 роках підприємство сплатило до бюджету Росії понад 2 млрд рублів податків. Також під час повномасштабної війни на його базі, за інформацією розслідування, почали ремонтувати російську військову техніку.

Нагадаємо, 18 січня 2025 року ДБР та СБУ повідомили Новинському про підозри у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України). За даними слідства, екснардеп після початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи у Євросоюзі, продовжив працювати на користь Росії. Зокрема, він поширював російську пропаганду, використовуючи підпорядковані йому релігійні громади у країнах Євросоюзу. Відомо, що для дискредитації України колишній нардеп залучав іноземних парафіян.

У червні того ж року Новинському оголосили підозру у несплаті податків на понад 4 млрд грн.