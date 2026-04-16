Віталій Борт відмовився відповідати на питання журналістів

Родина народного депутата Віталія Борта, який раніше представляв заборонену «ОПЗЖ», а нині входить до депутатської групи «Платформа за життя та мир», має бізнес в окупованому Криму. Компанія родичів Борта займається будівництвом транспортних розв’язок на замовлення російської окупаційної влади. Про це повідомили «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) 15 квітня.

Журналісти встановили, що у 2017 році так звана «Служба автомобільних доріг республіки Крим» уклала контракт з «Дорожно-транспортной строительной компанией» («ДТСК») на будівництво транспортної розв’язки, яка мала б сполучити трасу «Таврида» (від Керчі до Севастополя) з новим терміналом аеропорту Сімферополя «Кримська хвиля».

Вартість цього проєкту становила майже 2 млрд рублів (близько 900 млн грн на той час). Того ж року ця ж компанія отримала ще один підряд – на зведення іншої розв’язки поблизу, вартістю близько 1 млрд рублів (близько 500 млн грн на той час). Обидва об’єкти реалізовувалися в межах федеральної цільової програми РФ з розвитку Криму, а терміни їхнього завершення неодноразово переносилися.

Російські медіа пов’язували компанію «ДТСК» із колаборантом Віталієм Нахлупіним, який раніше був помічником депутата Віталія Борта на громадських засадах протягом VI та VII скликань Верховної Ради.

«Схеми» також з’ясували, що матір нардепа Валентина Борт з 2015 року працювала в цій кримській компанії, а з 2019 року, після отримання російського паспорта, обіймала посаду заступниці гендиректора з загальних питань. У цей же період вона стала власницею маєтку у передмісті Києва.

У 2018 році жінка придбала будинок площею понад 1000 м2 у котеджному містечку «Хутір Ясний» у Ходосівці. Тоді, відповідно до ринкових цін, цей будинок міг обійтися їй у мільйон доларів.

У 2023 році директором компанії став Сергій Поладян, який є чоловіком сестри дружини депутата. Незадовго до повномасштабного вторгнення власником фірми став ще один знайомий Борта – Олег Ситько. Він був у керівництві осередку «Партії регіонів» у Макіївці – у місті, де Ситько та Борт мали прописку за одними адресами.

Навесні 2023 року своячка нердепа Лариса Поладян та Олег Ситько спільно подорожували з Криму до окупованого Мелітополя на авто Audi, яким раніше користувався сам депутат, не зазначаючи цього у деклараціях. Цей автомобіль нині належить директору компанії-субпідрядника кримської фірми.

Сам Віталій Борт не надав коментарів щодо цих фактів, а керівництво компанії від спілкування з журналістами відмовилося.

Віталій Борт народився 1 вересня 1972 року у Донецьку. Народний депутат України V, VI, VII та IX скликань. Раніше входив до «Партії регіонів» та «ОПЗЖ», нині є членом депутатської групи «Платформа за життя та мир».

Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року та підтримував проведення псевдореферендуму на Донбасі. Також він їздив до Криму вже після його окупації росіянами.

За весь час депутатства Борт не вніс жодного законопроєкту та ні разу не виступив в сесійному залі зі своєю ініціативою, повідомляло інформагентство «Парламент».

У 2024 році його включили до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо використання коштів на будівництво фортифікацій та закупівлю дронів, але згодом виключили через суспільний резонанс. Раніше журналісти «Схем» повідомляли, що у квітні та у липні 2023 року нардеп виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць.

Згідно з новими даними журналістів, з 2024 року Борт оформлював відрядження за кордон, але замість цього більшість часу проводив з родиною у Флориді. Зокрема, на початку 2026 року він перебував у Флориді майже місяць і за цей час пропустив п’ять пленарних засідань Верховної Ради.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці 2024 року дружина нардепа Віталія Борта купила 64 сотки землі під забудову в Городку на Львівщині. Ольга Борт є співвласницею логістичної компанії «Захід ресурс».