Інцидент стався на вулиці Театральній в центрі міста

У понеділок, 27 квітня, у закладі на вул. Театральній у Коломиї влаштували вечірку з російськомовною музикою. Сталося це у день похорону місцевого військового. Власнику закладу загрожує 170 грн штрафу.

Відео з дискотекою у центрі міста опублікували в місцевих телеграм-каналах. На ньому видно, що вечірка з російською музикою проходить у приміщенні в центрі Коломиї. За цією адресою раніше був паб Ama Hub. Вивіски закладу в той вечір на дверях не було. У момент зйомки звучить пісня «Один» російського репера Verbee.

На інцидент у вівторок, 28 квітня, відреагував мер Коломиї Богдан Станіславський та назвав такий інцидент неповагою до громади.

«Вдень Коломия на колінах, зі сльозами та болем, проводила в останню путь нашого Героя, а вже ввечері в одному із закладів, на тій самій вулиці, де проходила скорботна хода – гучна вечірка, алкоголь та розваги під російську музику», – написав він у фейсбуці.

У мерії заявили, що звернуться до правоохоронних та контролюючих органів, щоб провести перевірку закладу.

У поліції Івано-Франківської області розповіли, що повідомлення про російськомовну музику в пабі надійшло від місцевої мешканки о 23:46.

Правоохоронці притягнули до відповідальності власника закладу

«Порушником виявився 22-річний житель Коломийського району. Свою вину він визнав», – сказали в поліції.

На власника склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП (порушення правил торгівлі). Санкція статті передбачає від 17 до 170 грн штрафу.