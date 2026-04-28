ОАЕ оголосили, що вийдуть з ОПЕК 1 травня 2026 року

Обʼєднані Арабські Емірати з 1 травня вийдуть з ОПЕК та ОПЕК+. Про це повідомило у вівторок, 28 квітня, агентство Reuters із посиланням на слова міністра енергетики ОАЕ Сухаїля Мохамед аль-Мазруї.

«Це політичне рішення, його було прийнято після ретельного розгляду поточної та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем виробництва», – повідомив міністр енергетики.

Він додав, що ОАЕ не порушували питання виходу з організацій із жодною країною-членом. Водночас він сказав, що крок Еміратів не матиме великого впливу на ринок через ситуацію в Ормузькі протоці.

За даними агентства, втрата давнього члена ОПЕК може спричинити хаос в організації та послабити її. Заява про вихід ОАЕ зʼявилася на тлі критики Еміратів іншими арабськими країнами за те, що ОАЕ не зробили достатньо для захисту від іранських атак під час війни.

Журналісти зазначають, що вихід Обʼєднаних Арабських Еміратів з картелю є великою перемогою президента США Дональда Трампа, який звинуватив ОПЕК у тому, що вона «обдирає решту світу», завищуючи ціни на нафту. Американський президент також заявив, що члени ОПЕК «використовують» військову підтримку США для країн Перської затоки, встановлюючи високі ціни на нафту.

Після виходу з ОПЕК та ОПЕК+ Емірати більше не будуть зобовʼязані дотримуватися квот на видобування нафти та матимуть змогу видобувати її в необмежених кількостях. Водночас картелі втратять контроль над частиною світового запасу нафти та не зможуть регулювати видобуток в ОАЕ.

Серед можливих наслідків такого рішення – подальше зростання цін на нафту через непевність та зменшення координації серед країн-експортерів нафти.

Зазначимо, ОПЕК охоплює країни Перської затоки включно з Іраном, а також Венесуелу та кілька африканських країн-експортерів нафти. До складу ОПЕК+ також входять Росія, Казахстан, Мексика, Бразилія та інші країни.