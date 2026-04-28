Перемишлянський районний суд Львівської області оштрафував на 850 грн мешканця села Утіховичі Перемишлянської ТГ за побиття односельчанки, бо вона відмовилася пасти його корову. Відповідний вирок суд ухвалив, у середу, 22 квітня.

За матеріалами справи, ввечері 2 вересня 2024 року на пасовищі села Утіховичі Перемишлянської ТГ військовий палицею побив односельчанку та погрожував її дочці за те, що вони відмовилися пасти його корову. Жінки у суді розповіли, що коли чоловік прийшов на пасовище, то почав бігати по полі і кричати, що вони отруїли його корову. Далі він побив односельчанку палицею, якою та пасла худобу, а коли приїхала поліція, то чоловіка вже не було.

У суді селянин розповів, що таки сварився з жінками, оскільки побачив, що череда корів вже була при дорозі, проте його корову односельчанка не взяла пасти. Але, за його словами, він нікого не бив, а навпаки – жінки погрожували йому палицями. Його дружина в суді розповіла, що односельчанки відмовились пасти їхню корову, бо її чоловік раніше звинувачував жінок в отруєнні іншої корови.

Суддя Андрій Савчак оштрафував уродженця села Утіховичі на 850 грн. Вирок можна оскаржити.