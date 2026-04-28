На Львівщині чоловік побив односельчанку палицею за відмову пасти корову
Суд оштрафував чоловіка на 850 грн
Перемишлянський районний суд Львівської області оштрафував на 850 грн мешканця села Утіховичі Перемишлянської ТГ за побиття односельчанки, бо вона відмовилася пасти його корову. Відповідний вирок суд ухвалив, у середу, 22 квітня.
За матеріалами справи, ввечері 2 вересня 2024 року на пасовищі села Утіховичі Перемишлянської ТГ військовий палицею побив односельчанку та погрожував її дочці за те, що вони відмовилися пасти його корову. Жінки у суді розповіли, що коли чоловік прийшов на пасовище, то почав бігати по полі і кричати, що вони отруїли його корову. Далі він побив односельчанку палицею, якою та пасла худобу, а коли приїхала поліція, то чоловіка вже не було.
У суді селянин розповів, що таки сварився з жінками, оскільки побачив, що череда корів вже була при дорозі, проте його корову односельчанка не взяла пасти. Але, за його словами, він нікого не бив, а навпаки – жінки погрожували йому палицями. Його дружина в суді розповіла, що односельчанки відмовились пасти їхню корову, бо її чоловік раніше звинувачував жінок в отруєнні іншої корови.
Суддя Андрій Савчак оштрафував уродженця села Утіховичі на 850 грн. Вирок можна оскаржити.