Віктор Данко очолює Ужгородський міськрайонний суд з 2014 року

Голова Ужгородського міськрайонного суду Віктор Данко опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Віктор Данко задекларував понад 1,7 млн грн зарплати у суді, ще близько 26 тис. грн він заробив, викладаючи в Ужгородському національному університеті. На банківських рахунках у судді 27 тис. грн. Ще 100 тис. доларів, 20 тисяч євро і 150 тис. грн він тримає готівкою.

Дружина голови Ужгородського міськрайонного суду Дана Данко у 2024 році почала займатися роздрібною та оптовою торгівлею, отримавши за цей час від бізнесу понад 1,7 млн грн доходу. Ще 1 млн 144 тис. грн їй подарував чоловік. За таку суму у грудні 2024 року Дана Данко купила Audi E-Tron 2021 року. Це вже другий електрокар в дружини голови Ужгородського міськрайонного суду з 2023 року. Також Дана Данко орендує Audi Q7, вартістю 936 тис. грн та Toyota Camry за 791 тис. грн.

На рахунках у дружини голови Ужгородського міськрайонного суду 9 тис. грн, ще 1,3 млн грн вона тримає готівкою. У неї залишаються 6 земельних ділянок та будинок в Ужгороді.

Нагадаємо, Віктор Данко очолює Ужгородський міськрайонний суд з 2014 року.