Мешканка села на Тернопільщині загинула внаслідок травм, які їй завдав бик. Тварина вночі вибралась зі стайні, тож 72-річна жінка разом зі своїм чоловіком намагались загнати її назад. Втім, бик напав на літню жінку і завдав їх важких ушкоджень, від яких вона незабаром померла.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, нещасний випадок стався опівночі у понеділок, 4 липня. За словами чоловіка загиблої, в ту ніч вони почули, що їхня худоба вийшла зі стайні.

«Подружжя намагалося загнати бика назад, проте тварина напала на господиню. Як результат – бик завдав їй численних травм», – йдеться у повідомленні.

Чоловік викликав швидку, жінку ще встигли покласти у машину, але дорогою до лікарні потерпіла померла. Про загиблу відомо, що це уродженка Лановецької громади, їй було 72 роки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Додамо, що нещодавно подібний випадок стався у Чернівецькій області. Загинув 47-річний працівник ферми, якого вдарив бик, коли той намагався загнати худобу до стайні.